AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.
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- AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı
DHA | 10 Aralık 2020 Perşembe - 23:41 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 23:41