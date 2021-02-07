07 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,5130 -0.44
USD 7,0580 -1.09 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, trafik kazası geçirdi!

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 20:10 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 20:10

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, oğlu Ahmet Yediyıldız'ın yönetimindeki 34 KS 9626  plakalı otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesi Mavi Ocak kavşağında Feyyaz Tekel  yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada hafif yaralanan Milletvekili Yediyıldız, oğlu Ahmet Yediyıldız  ve diğer otomobilin sürücüsü Tekel, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.
 
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Yediyıldız ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu  söyledi.
 
Ahlatcı, Yediyıldız'ın belindeki ağrıdan dolayı ambulansla Ankara'daki  bir hastaneye sevk edileceğini belirtti.
 
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler Ahmet Yediyıldız ile  Tekel'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

AK Parti Ordu Şenel Yediyıldız
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.