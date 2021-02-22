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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 12:46 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 13:35

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, adayın Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu.


 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Osman  Nuri Kabaktepe'nin, İstanbul İl Başkanı adayı olarak belirlendiğini açıkladı. 
 
Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
 
"24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl  Başkanlığı kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi  devredecek İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve  gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun."
 
Osman Nuri Kabaktepe kimdir?
 
 Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin  ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti.
 
Kabaktepe, lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede felsefe  alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde  çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl  Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.
 
Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa  Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.
 
Kabaktepe, geçmiş yıllarda Saadet Partisi Gençlik Kolları  Başkanlığı'nı da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği,  Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe,  bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan  Yardımcılığı görevini yürüttü.
 
 Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve halen  Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.
 
  
 

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