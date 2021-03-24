AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu!

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıkladı. Erdoğan yeni A Takımını da belirledi. Daha önce 50 kişiden oluşan MKYK üye sayısı tüzük değişikliği ile 75'e yükseltildi. Yeni MKYK listesine yer alan isimler belli oldu. 23 isim leste dışı kalırken, 47 yeni isim MKYK listesine girdi. Listeye giren isimler arasında Binali Yıldırım da var. Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında Binali Yıldırım'ın, Numan Kurtulmuş ile birlikte genel başkanvekili olacağını söyledi. Miss Turkey 2006'da ‘Türkiye Güzeli’ seçilen Seda Sarıbaş da AK Parti MKYK listesinde yer aldı.
AK Parti MYK ve MKYK listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. İşte merak edilen liste:
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI
1- Abdurrahim Fırat
2- Abdurrahman Kurt
3- Ahmet Büyükgümüş
4- Ahmet Gündoğdu
5- Ahmet Sami Ceylan
6- Alaattin Parlak
7- Ali İhsan Yavuz
8- Ayhan Salman
9- Ayşe Böhürler
10- Bayram Şenocak
11- Behiye Eker
12- Bekir Bozdağ
13- Belgin Uygur
14- Binali Yıldırım
15- Burhan Kayatürk
16- Burhan Sakallı
17- Bülent Tüfenkci
18- Büşra Paker
19- Cem Şahin
20- Cüneyt Yüksel
21- Çiğdem Karaaslan
22- Derya Yanık
23- Efkan Ala
24- Emine Zeybek
25- Emre Ete
26- Erkan Kandemir
27- Fatih Şahin
28- Fatma Aksal
29- Fatma Betül Sayan Kaya
30- Fatma Güldemet Sarı
31- Hacı Bayram Türkoğlu
32- Haluk İpek
33- Hamza Dağ
34- Hasan Sert
35- Hayati Yazıcı
36- İbrahim Halil Yıldız
37- İsa Sinan Göktaş
38- İsmail Cenk Dilberoğlu
39- Jülide Sarıeroğlu
40- Leyla Şahin Usta
41- Lütfiye Selva Çam
42- Mehmet Ali Zengin
43- Mehmet Kasım Gülpınar
44- Mehmet Nil Hıdır
45- Mehmet Özhaseki
46- Menderes Türel
47- Metin Bulut
48- Metin Külünk
49- Metin Tarhan
50- Murat Baybatur
51- Mustafa Köse
52- Mustafa Şen
53- Mustafa Yel
54- Mücahit Birinci
55- Numan Kurtulmuş
56- Nurcan Dalbudak
57- Nurettin Canikli
58- Orhan Miroğlu
59- Ömer Çelik
60- Ömer İleri
61- Özlem Zengin
62- Öznur Çalık
63- Resul Kurt
64- Seda Sarıbaş
65- Sevan Sıvacıoğlu
66- Sevgi Yiğit
67- Sumru Altuğ
68- Sunay Karamık
69- Şamil Tayyar
70- Şaziye Gündüz
71- Şebnem Koçakelçi
72- Tahir Akyürek
73- Tuba Vural Çokal
74- Türk İslam Karakoç
75- Vedat Demiröz
AK PARTİ MKYK YEDEK ÜYE ADAYLARI
1- Tamer Akkal
2- Mücahil Yanılmaz
3- Azmi Ekinci
4- Hikmet Ayar
5- Korkmaz Karaca
6- Ahmet Bilal Kıymaz
7- Vildan Polat
8- Halise Çiftçi
9- Arzu Silin Günaydın
10- Davut Coşkun Şiviloğlu
11- Işıl Kurnaz Baltacı
12- Emre Çalışkan
13- Melek Şimşek
14- Murat Çiçek
15- Emre Cemil Ayvalı
16- Sümeyye Bozkurt
17- Eyüp Gökhan Özekin
18- Fatih Çiftçi
19- Ali Arif Özzeybek
20- M. Belma Erdoğan
21- Nazan Aytop
22- Neslihan Cenk
23- Nesrin Ulema
24- Serpil Yılmaz
25- Sevde Sena Dağlı
26- Tuba Köksal
27- Aişe Nur Nacar
28- Mehmet Karabay
29- Harun Armağan
30- Kurtcan Çelebi
31- Ayşe Güliz Yılman
32- Mehmet Umur
33- Şevki Şar
34- M. Fatih Gök
35- Ahmet Fethan Baykoç