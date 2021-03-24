AK Parti MYKY üyeleri 2021 listesi belli oldu! İşte AK Parti yeni MKYK listesi

AK Parti MKYK listesi merak ediliyor. AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu adayları belli oldu. Listede 45 yeni ismin yer aldı. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılarak 75'e çıkarılırken, aday listesinde 35 kişi de yedek aday olarak gösterildi. AK Parti MKYK üyeleri 2021 listesi…
AK Parti MKYK listesi 2021 üyeleri
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu.
Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:
AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık
AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit
AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert
Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin
Avukat Mücahid Birinci
AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi
Avukat Türkislam Karakoç
AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş
AK PARTİ Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz
AK Parti'de görev alacak yeni isimlerin tamamı şu şekilde: