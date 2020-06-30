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AK Parti MYK video konferansla toplandı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 16:23 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 16:23

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  toplandı. 
 
Video konferansla yapılan toplantı, saat 15.40'ta başladı.
 

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AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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