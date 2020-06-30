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AK Parti MYK video konferansla toplandı
AK Parti MYK video konferansla toplandı
AA
| 30 Haziran 2020 Salı - 16:23
| Son Güncelleme : 30 06 2020 - 16:23
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
SONRA OKU
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve
AK Parti
Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
Video konferansla yapılan toplantı, saat 15.40'ta başladı.
ETİKETLER
AK Parti
MYK
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
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