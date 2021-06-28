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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

28 Haziran 2021 Pazartesi - 21:37 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 21:37

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
 
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

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