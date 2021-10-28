28 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1450 1.07
USD 9,5360 0.58 ALTIN 552,800 0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti MYK toplantısı başladı

28 Ekim 2021 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 18:01

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.
 

ETİKETLER

AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.