AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.
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AK Parti MYK toplantısı başladı
28 Ekim 2021 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 18:01
AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.
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