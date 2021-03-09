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AK Parti MYK toplandı
AA | 09 Mart 2021 Salı - 20:40 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 20:40
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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