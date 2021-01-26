AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.
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AK Parti MYK toplandı
AA | 26 Ocak 2021 Salı - 16:16 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 16:16
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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