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AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
29 Eylül 2020 Salı - 17:20
| Son Güncelleme : 29 09 2020 - 17:20
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
SONRA OKU
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve
AK Parti
Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 17.05'te başladı.
ETİKETLER
AK Parti
MYK
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
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