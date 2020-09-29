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AK Parti MYK toplandı

29 Eylül 2020 Salı - 17:20 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 17:20

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 17.05'te başladı.

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AK Parti MYK AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
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