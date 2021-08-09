AK Parti MYK sona erdi. Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası gündemi değerlendirdi. Toplamda 260 yangın çıktığını belirten Çelik bu yangınlardan 256'sının kontrol altına alındığını belirtti. Göçmen meselesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Bu mesele muhalefetin söylediği gibi para meselesi de değildir. Bu konuda faşizan dili kullanmak yanlış." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

43 ilde 260 orman yangını meydana geldi. 260 yangından 256'sı kontrol altına alındı. 4 yangın hala devam ediyor.

Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kere daha sunuyoruz. Her sene yangınlarla ilgili senaryolarla hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu.

Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan yangına müdahale süresi şu an 12 dakika.

Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına, fitne ateşi yakmaya çalıştığını gördük. Yangınla mücadele kadar, fitne ateşiyle de mücadele gündemimize aldığımız bir konu oldu. Maalesef zor zamanlarda provokasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'mızda bir kere daha değerlendirilmiş oldu. Gönüllü giden vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız. Devlet milletin devletidir. Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız.

Zor günlerde yanımızda olan ülkelere teşekkür ederiz.

GÖÇMEN MESELESİ

Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Türkiye'nin yaklaşımı tarihten gelen insani yaklaşımıdır. Türkiye kimseyi ölüme terk etmez. Bu mesele muhalefetin söylediği gibi para meselesi de değildir. Bu konuda faşizan dili kullanmak da yanlış. Ne Türkiye bir göçmen kampı gibi niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne de göçmenim diye milletimize saygısızlık edene müsaade ederiz.