AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş kimdir? Miss Turkey eski güzeli Seda Sarıbaş aslen nerelidir? İşte Seda Sarıbaş biyografisi…

AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı. MKYK üyelerinin belli olmasıyla listede yer alan isimler bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş nereli? Seda Sarıbaş'ın hayatı...

AK Parti MKYK üyeleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başlayan Erdoğan, listede yer alan isimleri açıkladı. Listede yer alan isimlerden biri de Miss Turkey 2006 ‘Türkiye Güzeli’ Seda Sarıbaş oldu. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş nereli? İşte detaylar...

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer almaktadır.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. Modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçişini şu sözlerle anlattı:

"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."

Röportajda hayatıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul’da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın’a geldim. 2006’da Aydın’a geldik, 2016 hala Aydındayız.

Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü’de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım.

Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim’de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

AK Parti MKYK listesi;

Abdurrahim FıratAbdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbharim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz