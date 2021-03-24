AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş kimdir? Miss Turkey eski güzeli Seda Sarıbaş aslen nerelidir? İşte Seda Sarıbaş biyografisi…

AK Parti MKYK üyeleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başlayan Erdoğan, listede yer alan isimleri açıkladı. Listede yer alan isimlerden biri de Miss Turkey 2006 ‘Türkiye Güzeli’ Seda Sarıbaş oldu. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş nereli? İşte detaylar...
SEDA SARIBAŞ KİMDİR?
Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer almaktadır.
Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. Modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçişini şu sözlerle anlattı:
"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."
Röportajda hayatıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul’da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın’a geldim. 2006’da Aydın’a geldik, 2016 hala Aydındayız.
Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü’de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım.
Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim’de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.
Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.
AK Parti MKYK listesi;
Abdurrahim FıratAbdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbharim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz