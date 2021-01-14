AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.05'te başladı.
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AK Parti MKYK toplandı
AA | 14 Ocak 2021 Perşembe - 14:33 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 14:33
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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