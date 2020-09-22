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AK Parti MKYK toplandı

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 16:55 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 16:55

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı, saat 16.40'ta başladı.


AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  toplandı.
 
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta  başladı.
 

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Ak Pati MKYK Erdoğan
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