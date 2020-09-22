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AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
AA
| 22 Eylül 2020 Salı - 16:55
| Son Güncelleme : 22 09 2020 - 16:55
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı, saat 16.40'ta başladı.
SONRA OKU
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve
AK Parti
Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.
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