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AK Parti MKYK listesi belli oldu! AK Parti MKYK üyeleri 2021 listesi…

24 Mart 2021 Çarşamba - 14:21 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 14:21

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Saat 10.00'da başlayan büyük kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 saati bulan bir konuşma gerçekleştirdi. Kongrede A Takımı da belli oldu. İşte AK Parti MKYK listesi...


AK Parti MKYK listesi merak ediliyor. AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu adayları belli oldu. Listede 45 yeni ismin yer aldı. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılarak 75'e çıkarılırken, aday listesinde 35 kişi de yedek aday olarak gösterildi. AK Parti MKYK üyeleri 2021 listesi…

AK Parti MKYK listesi 2021 üyeleri

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu.

Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık

AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin

Avukat Mücahid Birinci

AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi

Avukat Türkislam Karakoç

AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş

AK PARTİ Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz

AK Parti'de görev alacak yeni isimlerin tamamı şu şekilde:

 

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