AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.
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- AK Parti Milletvekili İsmail Tamer koronavirüse yakalandı
AK Parti Milletvekili İsmail Tamer koronavirüse yakalandı
29 Mart 2021 Pazartesi - 0:48 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 0:48