29 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5850 0.24
USD 8,0970 0.21 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer koronavirüse yakalandı

29 Mart 2021 Pazartesi - 0:48 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 0:48

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.


AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

AK Parti Kayseri İsmail Tamer
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.