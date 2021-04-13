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AK Parti'li vekil Ali Özkaya, koronavirüse yakalandı

DHA |  13 Nisan 2021 Salı - 14:58 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:58

TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.


AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.
 
 
 
 

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AK Parti TBMM Ali Özkaya koronavirüs
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