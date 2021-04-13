AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.
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- AK Parti'li vekil Ali Özkaya, koronavirüse yakalandı
AK Parti'li vekil Ali Özkaya, koronavirüse yakalandı
DHA | 13 Nisan 2021 Salı - 14:58 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:58