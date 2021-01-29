AK Parti'li Özhaseki: Militan tipler gitti, hizmet başladı

Özhaseki, şehirlerin hayatının devletlerin hayatından çok daha eski olduğunu belirterek, "Şehirlerin ömrü çok daha uzundur. Tarihte 10 bin yıllık devlet göremezsiniz; ama 10 bin yıllık geçmişi olan kadim şehirler görürsünüz. Şehrimiz de kadim şehirlerden bir tanesidir. Şehirlerarasında müthiş rekabet var. Bu rekabette şehrinizi geleceğe hazırlayabilirseniz, toplumun önderi olup doğru işler yaparsanız şehirlerinizi geleceğe taşımış olursunuz" dedi.

Özhaseki, görevdeyken kimseyi ayırmadıklarını ve hizmet ettiklerini belirterek, "Ancak, muhalefet oluşturduğu dedikodu ile bizleri yıpratmak istedi. Militan tipler gitti ve hizmet başladı. Başkanlığımda paslı, delik su borularını değiştirdiğimde muhalefet 'kime para kazandırıyorsunuz' dedi. Şehirde kaldırım yaptığımda, kayınpederimin taşçı olduğunu söylediler. Allah'tan korksunlar. Benim kayınpederim İzmit 'te yaşayan emekli astsubaydı. Ticaretle hiç alakası yok. Bunlar dedikodudan adamı öldürürler" diye konuştu.