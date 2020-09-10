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AK Parti'li Kurtulmuş'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 21:22 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 21:22

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Macron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.


Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
 
"Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır.
 
Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Macron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir."

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AK Parti Numan Kurtulmuş Macron
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