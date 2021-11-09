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AK Parti'li kadın vekillerden Lütfü Türkkan'a tepki

Besti KARALAR / DHA |  09 Kasım 2021 Salı - 19:39 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 19:39

AK Parti'li kadın milletvekilleri, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.


Basın toplantısında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Böyle bir gündemle milletimizin huzurunda çıkmış olmaktan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Milletin ihtiyaçları ve talepleri üzerinde konuşmalı ve tartışılmalı ve çözüm üretmek gerekiyor. Ne yazık ki böyle alçak ve menfur bir saldırı hakkında sizlerle üzülerek basın açıklaması yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
 
'İLK VUKUATI DEĞİL'
 
Katırcıoğlu, Lütfü Türkkanın ilk vukuatı olmadığını belirterek, "Kocaeli'nde kaçak çiftliğinde bulunan 29 binanın yıkımı sırasında, sizler gibi haber yapmak için görev başında bulunan bir gazeteci arkadaşımızı akrabalarının da içinde olduğu kişilerce dövülmesine ve hastanelik edilmesine, dronu ve kamerasının kırılmasına hep birlikte şahit olmuştuk. Diğeri ise hukuki sürecin başladığı Ziraat Bankasından çektiği ve ödemediği 36 milyon dolarlık kredi ile gündeme gelmişti kendileri. Bir diğeri ise Genel Kurulu izlemeye gelen bir şehit babasına kıyafeti sebebiyle 'burada ne işi var' diyerek adeta kovan bir tweet atmasına ve sonra silmesine şahit olmuştuk" dedi.

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AK Parti TBMM lütfü Türkkan
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