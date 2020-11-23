AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP’ye mahkum değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy’un gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu durum CHP’nin 'İzmir'de nasıl olsa kazanırız’ düşüncesinin tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat CHP, İzmir’de vazgeçilmez olmadığının farkında olmalıdır. İzmir ve İzmirliler, CHP’ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir" dedi.

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor ve vatandaş şikayetleri üzerine, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ve beraberindeki 27 kişi, haklarında soruşturma açılırken, gözaltına alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Aksoy ve beraberindekilerin 'zimmet ve irtikap' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtip, şunları kaydetti:

"Soruşturmaya gerekçe teşkil eden iddialar maalesef hem Menemen hem de İzmir için üzücü iddialardır. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehrinde ilçe Belediye Başkanı olarak görev yapan bir kişinin, yaptığı hizmetler ve ortaya koyduğu çalışmalarla anılması gerekmektedir. Fakat burada, yolsuzluk, zimmet ve hile yapılarak menfaat elde etme gibi durumlar söz konusudur. Belediye Başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen’e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP’nin ‘Disipline sevk ettik’ diyerek, bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı’nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir’e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir."

İzmir’de CHP’nin 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' düşüncesini taşıdığını ve bu düşüncenin kente zarar verdiğini belirten AK Parti'li Dağ, şöyle devam etti: