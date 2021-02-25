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AK Parti'li Çelik'ten sert tepki! 'Hukuk önünde hesap verecekler'

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 16:21 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 16:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin  emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu  ifadeleri kullandı:
 
"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve  vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap  verecekler."
 
DARBE GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI
 
AK Parti Sözcüsü Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur" dedi.
 
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