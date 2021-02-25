AK Parti'li Çelik'ten sert tepki! 'Hukuk önünde hesap verecekler'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."

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