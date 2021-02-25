AK Parti'li Çelik'ten sert tepki! 'Hukuk önünde hesap verecekler'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."
DARBE GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur" dedi.