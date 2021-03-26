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AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama

26 Mart 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 19:09

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.


AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı. Çelik, "Cami duvarına haç çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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AK Parti Ömer Çelik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Episkopi
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