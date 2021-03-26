AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı. Çelik, "Cami duvarına haç çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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- AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama
AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama
26 Mart 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 19:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.
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