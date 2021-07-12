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AK Parti'li Çelik: Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır

DHA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:47 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 10:47

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.
 
Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.
 
 

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