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AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun, yalan siyasetine başvurmasını kınıyoruz

AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun, yalan siyasetine başvurmasını kınıyoruz