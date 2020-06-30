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AK Parti'li Akbaşoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 23:45 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 23:45

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı corona virüs (covid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.


Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.
 

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AK Parti Muhammet Emin Akbaşoğlu corona virüs
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