AK Parti 7. olağan kongresi ne zaman? AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. AK Parti'nin "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla Ekim 2020'de başlattığı ve 81 ilin 25'inde İl Teşkilatı Başkanlarının değişimiyle sonuçlanan AK Parti'nin kongre süreci tamamlanıyor. Öte yandan Erdoğan yarınki AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde 2023 manifestosunu da açıklayacak. AK Parti 7. Olağan kongresi ne zaman, nerede, saat kaçta?

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede yeni bir MKYK oluşturulacak. 50 kişiden oluşan MKYK'da yüzde 50-60'ı bulan değişim yaşanacak ve partinin 'A takımı' olan 16 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlenecek. AK Parti kulislerine göre, şu an yaklaşık yarısının milletvekillerinden oluştuğu MKYK'da bu defa milletvekili ağırlığı azalacak. Hızlı karar almak için MYK Ankara'da ikamet eden isimler arasından tercih edilecek. AK Parti kongresi ne zaman? AK Parti 7. Olağan kongresi nerede, saat kaçta, sloganı ne?

AK PARTİ 7. OLAĞAN KONGRESİ NE ZAMAN?

7. Olağan Büyük Kongre 24 Mart Çarşamba günü

2023 MANİFESTOSU: GÜÇLÜ TÜRKİYE KÜRESEL ADALET

Erdoğan’ın yarınki AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde açıklayacağı 2023 Manifestosu’nun mesajlarından ikisi, “Güçlü Türkiye, küresel adalet” ve “İnsan onuru ve refah toplumu” olacak

Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. 2023 Manifestosu'nun mesajlarından ikisi "Güçlü Türkiye, küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.

ETKİLİ YARGI SİSTEMİ

Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.

İNSAN HAKLARI BELGESİ

Başkan Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklayacak.



100'ÜNCÜ YIL HEDEFLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla atılacak adımların da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alması bekleniyor.