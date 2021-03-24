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AK Parti kongresi canlı yayın! AK Parti 7. Olağan kongre takvimi ve programı… Cumhurbaşkanı konuşuyor!

24 Mart 2021 Çarşamba - 11:49 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 11:49

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığı kongrede, Cumhur İttifakı'na ithafen, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" pankartı dikkat çekerken, "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" ifadelerinin yer aldığı brandalar da salonda yer aldı. AK Parti kongresi canlı izle...


AK Parti kongresi canlı yayını araştırması başladı. AK Parti 7. olağan kongresi bugün gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları merak edildiğinden canlı yayın linki sorgulanıyor. AK Parti kongresi canlı yayın ve AK Parti 7. Olağan kongre takvimi ve programı

AK Parti kongresi canlı yayın

AK PARTİ KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak. Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek. Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

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