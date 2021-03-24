AK Parti kongresi canlı yayın! AK Parti 7. Olağan kongre takvimi ve programı… Cumhurbaşkanı konuşuyor!

AK Parti kongresi canlı yayını araştırması başladı. AK Parti 7. olağan kongresi bugün gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları merak edildiğinden canlı yayın linki sorgulanıyor. AK Parti kongresi canlı yayın ve AK Parti 7. Olağan kongre takvimi ve programı
AK Parti kongresi canlı yayın
AK PARTİ KONGRE PROGRAMI
Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak. Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek. Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.