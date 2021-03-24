AK Parti kongre şarkısı! AK Parti kongresinde çalan şarkının adı ne?

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. AK Parti kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10.40'ta katıldı. Erdoğan, salonun önündeki kalabalığa hitap ederken, AK Parti'nin yeni dönem için hazırlanan şarkıları da çalındı. İşte AK Parti kongre şarkısı…

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. 2023 seçim manifestosu açıklanacak, kampanya şarkıları ilk kez çalınacak. Kongrede, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu da oluşacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıklıyor. Partililere seslenecek, teşkilattan beklentisini dile getirecek. Şu ana kadar AK Parti teşkilatlarının yüzde 70'i değişti. Kongre’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da yeniden şekillenecek. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılacak. Bunun için parti tüzüğünde değişiklik yapılacak. Delegelerin oylarına sunulacak. AK Parti kongresinde çalan şarkı…

AK Parti kongre şarkısı

İstikamet İstikbal

Dünya yoruldu nefrettenBaşka çare yok sevmekten

Şeytan kovuldu kibirden

Müjde ver yarab zaferden

Zalimler gelse Nafile

Yanyanayız biz kalp kalbe

Gönül gönüle her zaman her yerde

Bu büyük millet el ele

Şanlı Türkiye el ele

Millette Güven

Devlette Güven

Türkiye için



Sevgiye olan inancımız tam

Aşığız biz bu memlekete

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide

Sen Ben yok Hep birlikte

Türkiyem Türkiyem

Tek kalp olacağız biz

Milletçe

Sevgimiz ile saygımız ile

El ele olacağız biz

Sözümüz söz