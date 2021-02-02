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AK Parti İzmir milletvekillerinden sel mağdurlarına ziyaret!

02 Şubat 2021 Salı - 19:59 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 19:59

AK Parti İzmir milletvekilleri ile parti yöneticileri sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı açıklamada "Bu felaketten yara alan, yardım bekleyen her vatandaşımıza koordineli bir şekilde ulaşılıyor ve gereği yapılıyor. Şu anda yapılması gereken ne varsa ivedilikle hayata geçiriliyor" dedi.


AK Parti İzmir milletvekilleri sel mağdurlarını ziyaret etti. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri Mahmut Atilla  Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile ilçe  başkanları sel mağdurlarını ziyaret etti

Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Bayraklı ve Konak'ta incelemede bulunan  heyet vatandaşların taleplerini de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Sürekli, su  baskınlarından zarar gören vatandaş ve esnafla bir araya gelmeyi amaçladıklarını  aktardı.

İzmir'in bir felaketle daha karşı karşıya geldiğine işaret eden  Sürekli, şunları kaydetti:

 "Değerli İzmir milletvekillerimiz ve teşkilat yöneticilerimizle gün  boyu sahadaydık. Son Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcımız ve  İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ bizleri ve yetkilileri arayıp adım adım bilgi  aldı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüşerek geçmiş olsun  dileklerini iletti. Tüm çalışmaları yakından takip ediyorlar. Sel mağduru  vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. İzmir'e geçmiş olsun diyor, hayatını  kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz."

“Devlet tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında"

Kerem Ali Sürekli, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında  olduğuna ve mağduriyetlerin hızla giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde  yürütüldüğüne vurgu yaparak "Başta Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir, ilçe  belediyeleri, AFAD, Sosyal Hizmetler ve İl Sağlık Müdürlüğümüz 7-24 teyakkuzda.  Bizler de öyle. Bu felaketten yara alan, yardım bekleyen her vatandaşımıza  koordineli bir şekilde ulaşılıyor ve gereği yapılıyor. Şu anda yapılması gereken  ne varsa ivedilikle hayata geçiriliyor. İnşallah, İzmir'imizin ve ülkemizin  yaşadığı son felaket olur." ifadesini kullandı.

 

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AK Parti izmir sel
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