AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Uçma törenin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

'İSMET KARDEŞİMİZ GERÇEK MANADA YOL VE DAVA ARKADAŞIMIZ OLDU' Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törene katılan Erdoğan İsmet Uçma için "İsmet kardeşimiz gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu. Tüm ailesine sabırlar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.