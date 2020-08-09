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AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu coronaya yakalandı

09 Ağustos 2020 Pazar - 8:15 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 8:19

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da corona virüse yakalandığını açıkladı.


AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu coronaya yakalandı. Türkoğlu, Twitter’dan “Değerli dostlar son bir ay içinde 7 kez koronavirüs testi yaptırdım. Son olarak 7 Ağustos’ta yaptırdığım testin sonucu 8 Ağustos’ta açıklandı ve ne yazık ki, pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 gün süresince Ankara’daki ikametimizde ilaç tedavisi ve karantinada kalmam öngörülmüştür” diyerek maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.
 
TBMM'DE 44 VAKA VAR'
 
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Toplam 35 personelimiz ve 9 milletvekilimizde Covid-19 tespit edildi. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. 5 milletvekilinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44"  demişti.
 

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AK Parti milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu
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