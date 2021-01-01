01 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.04
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 453,000 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 15:02 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 15:02

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.


Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.
 
"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

ETİKETLER

ak parti grupbaşkan vekili ayasofya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.