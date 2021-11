AK Parti Genel Başkanvekili sert açıklama! 'Şerefsizliktir'

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve basın mensupları katıldı. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere değinen Kurtulmuş, "Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Bu sadece Türkiye'ye ait bir zorluk değil, küresel ekonomideki zorlukların da bütün dünyayı etki altına aldığı yeni bir dönemin olgusudur. Özellikle pandemi şartlarıyla birlikte dünya ekonomisinde iki temel gelişme ortaya çıktı. Bunlardan birisi dünyadaki ekonomik yapının, yapısal olarak değişime başlamasıdır. Yani üretim şekillerinden tutun her alanda, eğitimden üretim şekillerine kadar her alanda topyekun bir değişimin ortaya çıkması, bir eğitimi daha yeni başlayabildik. Bazı yerlerde evden çalışma ve uzaktan çalışma ile çalışma şekillerinin bile değiştiğini gördük. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde dünya ekonomisini çalışma şekillerinden, ekonomideki paylaşım düzenlerine kadar her alanda kökten değiştirecek bir değişimle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE 2021 SONUNDA YÜZDE 10 CİVARINDA BÜYÜMEYİ YAKALAYACAKTIR'

Sözlerini sürdüren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunun vermiş olduğu bazı zorluklar var biliyoruz. Dünya ekonomisinde pandemi döneminde ortaya çıkan bir önemli değişim ise emtia fiyatlarında ortaya çıkan olağanüstü yüksek gelişmelerdir. Hangi madeni alırsanız alın, bakırından demirine, altınından kromuna kadar bütün temel maddelerde 2-3 katı yükselişler ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yeri için söylüyorum. Ancak bundan daha önemlisi, emtianın temin edilmesiyle ilgili tedarik zincirlerinde kopma olduğu için çok iyi üreten bazı ülkelerde tedarik yapılamadığı için üretimde aksamalar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde gıda sektöründeki tedarik zinciri koptuğu için gıdada ciddi bir şekilde mal bulamama ve fahiş fiyat sorunlarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Emtia fiyatlarının yanı sıra petrol fiyatları da enerji fiyatları da nereden baksanız kalem kalem değişmekle birlikle 2 ya da 3 kat artmıştır. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler dünya ekonomisinde hem üretim tarzını hem maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiş ve bunun doğal sonucu olarak da hem kurların üzerindeki farklılaşmak hem de enflasyon ve hayat pahalılığı şeklinde dünyada bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Bu süre içerisinde Türkiye, pandeminin başından itibaren aldığı ve sürekli güncelleyerek aldığı kararlar sayesinde ekonomimizde geri gidişi asla mümkün kılmamıştır. Bu anlamda Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte 21,7 büyüyerek dünya ekonomisinde ikinci büyük gelişmeye sahip olmuş ama aynı şekilde de dünya ülkelerine baktığınız zaman bu dönemde dünyada İngiltere 'den sonra ikinci olmuş. Öyle görünüyor ki Türkiye, 2021 yılı sonu itibarıyla da yüzde 10 civarında bir büyümeyi yakalayacaktır. Bunu belirtirken 'her şey güllük gülistanlık, halkımız zorlanmamıştır' demiyoruz. Vatandaşımızın bütün çektiği zorlukların farkındayız ve bunların tedavi edilmesi için çalışıyoruz."

'CHP'NIN SOSYAL GENETİĞİ BUNA MÜSAADE ETMEZ'

CHP'yi eleştiren Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu, 'biz muhafazakar kitleleri yıllarca anlamadık. Şimdi onlardan özür dilemek, onlarla helalleşmek vaktidir' diyor. Biz bunu yıllarca söyleyince neden kızıyordunuz? 'Biz halka tepeden bakıp, fanuslar içerisinde siyaset yaptık. Şimdi halkımızın içinde olacağız ve inançlarına daha fazla sahip olacağız' diyor. Ben bu konuda sadece 'Üsküdar'da akşam oldu' demekle yetiniyorum ama CHP'nin esas zihniyetini, siyasi kodlarının ne olduğunu da bu milletin çok iyi bildiğini hatırlatmak isterim. Bu millet CHP'nin ne olduğunu, muhtıra döneminde yaptıkları darbe çağrışımlarını hep gördü. CHP'nin bu anlamda değişim göstermesini onlardan daha çok başta biz isteriz. Ama korkumuz şudur ki, CHP'nin sosyal genetiği buna müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR EDEPSİZLİK VE SAYGISIZLIKTIR'

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfürle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, "Türkkan'ın söyledikleri bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesidir. Büyük bir terbiyesizliktir. Büyük bir edepsizlik ve saygısızlıktır. Söz konusu kişi şehit yakını olmasa bile herhangi bir kişiye hakaret etmek, küfretmek insani bir durum değildir. Bu küfrü yapanın illaki siyasi olması gerekmez. Bir insan başka bir insana yaparsa bu gayriinsani bir tavırdır. Kaldı ki söz konusu olan 'Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı' diyen bir şehit yakını ise buna karşı daha edepli, saygılı olmak, 10 kere düşünüp 1 defa konuşulması gerekirken, böylesine büyük bir terbiyesizliğin içerisine düşmüş olması affedilebilir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması adına bir adımdır. Ancak, böylesine bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkı olmadığı kanaatindeyim" dedi.

'SON DERECE SAĞLIKLI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili soru sorulan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Millet Bahçesi açılışındaydık. Kendisi gençlerle basketbol oynadı. Son derece sağlıklı. Sağlığı yerindedir. Basketbolu sağlığının yerinde olduğunu görsünler diye oynamadı. Çok doğal gelişen bir olaydı. Bunun adı demokrasi falan değil. Bunun adı fikir özgürlüğü falan değil. Böyle bir namussuzluk olur mu? Adam oturduğu yerden yazıyor. Diyor ki, 'Cumhurbaşkanı öldü, bunu gizliyorlar.' Böyle bir şey dünyanın neresinde kabul edilir? Bir kısmı da bu algı üzerinden, bu algıyı yayanların bir kısmı da aslında 'Cumhurbaşkanı ölse de önümüzden çekilse, bir daha yarışa katılamıyoruz' diye onun önünden kalkmasını isteyenler. Bir insanın hiç olmayan sağlık sorunları üzerinden konuşup, hiç olmayan vefat haberinden gündem yapmak açıkçası şerefsizliktir. Böyle bir şey olmaz. Bu demokratik bir yarış falan değil" diye konuştu.

'BİR ERKEN SEÇİM YOK'

Erken seçim sorusunu da cevaplayan Kurtulmuş, "Bunu çok söyledik. Biz diğer partileri bilmeyiz. Biz kendi işimize bakarız. Bizim arkadaşlarımızın tamamı hayatlarının her döneminde her şekilde milletin içindedir. Millet nerede ise biz oradayız. Çarşıdayız, pazardayız. Milletin cenazesinde, düğünündeyiz. Kılıçdaroğlu diyor ya 'Biz biraz jakoben takıldık, bazen fanuslarımızda durduk' diye. Biz parti olarak hiçbir şekilde fanuslarımızda durmadık, jakoben takılmadık. Bir erken seçim yok. Diğer partilerin niye sahaya çıktığını bilmem ama biz zaten sahadayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için her zaman sahadayız. Seçimler, Haziran 2023 yılında yapılacaktır. 2024 yılında da yerel seçimler yapılacak. Seçimler vaktinde ve zamanında yapılacak" dedi.