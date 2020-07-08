AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş anket açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir." dedi.
Numan Kurtulmuş'un açıklamaları:
(15 temmuzda Ayasofya ibadete açılır mı) İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş İnsallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak düzenlemeye gidilebilir.
(Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetmesi) Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.
2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.
Erken seçim meselesi ittifaklar meselesi gündemi saptırmak icin ortaya çıkıyor.