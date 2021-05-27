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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan '27 Mayıs' mesajı

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 11:30

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kurtulmuş, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
 
"Aziz milletimizin helal oylarıyla işbaşına getirdiği hükümet, siyasi tarihimizin kanlı darbesiyle 27 Mayıs'ta iktidardan indirildi. Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde milletimizin gönlünden asla silinmeyecek bir sevgiye mazhar olan Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı rahmetle yad ediyoruz."

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AK Parti Numan Kurtulmuş 27 Mayıs mesajı
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