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AK Parti eski Milletvekili M. İhsan Arslan disiplin kuruluna sevk edildi

24 Kasım 2020 Salı - 21:25 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 21:35

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kuruluna sevk etti.


AK Parti'den yapılan açıklamada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği duyuruldu.
 
İHSAN ARSLAN KİMDİR?
 
1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı.İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem genel başkanlığını yaptı.Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.İyi düzeyde Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

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ihsan arslan AK Parti milletvekili
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