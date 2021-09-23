AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

Edirnedeki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören ve sağlık durumu ağırlaşan AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası iş insanı Mustafa Mercanın ölümü, siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
Mustafa Mercan, 2014te AK Partiden Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu. Mercanın cenazesi, bugün Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camiinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.