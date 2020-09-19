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AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki

19 Eylül 2020 Cumartesi - 11:09 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:09

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Yunan medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan haberine tepki göstererek, "Hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:  "Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."
 

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