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AK Parti'den yeni kanun teklifine revizyon! OHAL'de gözaltı süreleri 1 yıla indiriliyor

16 Temmuz 2021 Cuma - 15:14 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 15:14

Gelen son dakika haberine göre; OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklamasında, "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz" dedi.


Son dakika haberine göre; OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklamasında, "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz" dedi.

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