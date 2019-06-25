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AK Parti Meclis'e sundu! Tapuda yeni dönem...

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 11:31 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 12:09

AK Parti Meclis'e yeni kanun teklifi sundu. Teklifle yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesinin önü açılıyor.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki Hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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AK Parti Mehmet Muş yeni kanun teklifi
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