AK Parti'den 'Sosyal Medya Kanun Teklifi' ile ilgili flaş açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya için kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Zengin, "Sosyal medya yeni bir hayat alanı ise insanların bunun sorumluluklarını hukuken almaları gerekiyor. Özet olarak söyleyecek olursak, hakaret ve tacize son vermek istiyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya için verilecek olan kanun teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sosyal medya yeni bir hayat alanı ise insanların bunun sorumluluklarını hukuken almaları gerekiyor. Özet olarak söyleyecek olursak, hakaret ve tacize son vermek istiyoruz.

Kanunun birinci maddesinde göreceksiniz 5651 sayılı kanunun içinde sosyal ağ sağlayıcı alt başlığı oluşturuyoruz. Sosyal ağ sağlayıcılarına bir muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

2007 yılında bir kanun düzenlememiz var. 5651 sayılı kanun. Bu kanunda bazı değişiklikler getiriyoruz. Sosyal ağ sağlayıcısını tanımlıyoruz. Biz kime sosyal ağ sağlayıcı diyeceğiz?

Günlük erişimi 1 milyonun üstündeyse ve yurt dışından kaynaklı bir sosyal ağ sağlayıcı ise bunun Türkiye'de tüzel veya gerçek kişi bulundurması gerekiyor. Gerçek kişi olacak ise bu temsilci Türk olmak zorunda. 1 milyon kullanıcının altında olan ve Türkiye'de merkezi olanlar için bir düzenleme bulunmayacak.

Temsilciden 48 saat içinde bir cevap bekleyeceğiz. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeleri gerekecek. Cevap olumsuz ise nedenini açıklamaları gerekecek.

Kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurmaları için bir teşvikte bulunmak istiyoruz. Türkiye'de bulunma şartını kabul etmezler ise, nasıl yaptırımlar olacak, bunu açıklamak istiyorum.

Eğer yerine getirilmez ise 10 milyon TL ceza kesilecek. 30 günde hala yerine getirmezlerse 30 milyon daha ceza kesilecek. Mevcut sözleşmeleri devam edecek, yeni reklam sözleşmelerine izin verilmeyecek. Para transferlerine de böylece izin verilmemiş olacak.

Mahkemeler yüzde 90 bant daraltma kararı verebilecek. Bant daraltma kararı verilirse erişim sağlayıcılar bunu 4 saatte yerinde getirmek zorunda kalacaklar.

Kişilik haklarının ihlali olursa 48 saatlik bir süreden bahsetmiştim. 48 saatte bir cevap gelmez ise, sosyal ağ kullanıcısına 5 milyon TL ceza kesilecek.