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AK Parti'den sert tepki! 'Boşuna çırpınıyorlar, yapacakları hiçbir şey kalmadı'

AK Parti'den sert tepki! 'Boşuna çırpınıyorlar, yapacakları hiçbir şey kalmadı'