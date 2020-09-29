AK Parti'den sert Ermenistan açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırımvari bir saldırıda bulundu." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırımvari bir saldırıda bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir; Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. " dedi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sadece kirleten ülke olmamanın yeterli olmadığını. Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Çeşitli kurumlara uygulanmasıyla birlikte ilerici sonuçlar alınmaya başladı. Yerli Otomobilin sıfır emisyonla çalışacak olması da bu konudaki hassasiyetimizi gösteren bir durum.

Kuveyt Emiri'nin öldüğüne dair bir haber var. Allah'tan rahmet diliyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı bir mücadelesidir. Erdal Çetin, 13 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa çıkarılmıştı. Bu çocuk anne babasına kavuşmuş oldu. Ne kadar vahşi bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu bu vesileyle görmüş olduk. Annelerimize hürmetlerimi gönderiyorum. Bazı partilerin bu konuya hiç girmemesi dikkatimizi çekiyor. HDP ile aynı düzlemde durması kabul edilebilir bir şey değildir. Çocuk yaşta dağa götürülen bu çocukların geleceğini kurtarmak için annelerin verdiği bu mücadeleye destek vermeliyiz.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN HER ZAMAN YANINDADIR

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırımvari bir saldırıda bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir; Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Ermenistan'ın bu sivil yerlere saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihmalidir. Eğer bir yerde saldırgan varsa taraflara itidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Ermenistan orada işgalcidir. Azerbaycan topraklarını acil terk etmelidir. Ermenistan saldırgandır, barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Yeterli bir tepkinin ortaya çıkmamasının yanında Minsk grubunu da ele almak gerekiyor. Minsk 3'lüsü diye referans veriliyor ama çözdüğü tek kalem yoktur.

Mesele ortaya çıktıktan sonra haber yayınlandıktan sonra biz bekledik. Acaba bu lafı düzeltecekler mi? CHP yönetimi buna uyanacak mı? Milli ve büyük meselelerde vatandaşımız buna tek yürek olarak seslenmektedir. CHP yönetiminden yükselen bu seslerin aksine vatandaşlar büyük tepki gösteriyor.

ABD'NİN YAPTIĞI TARAFSIZLIĞA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Pompeo'nun bir ziyareti yine gerçekleşti. 1 aydan kısa bir sürede ABD bakanı 2 kez ziyaret etmiş oldu. Kıbrıs adasını ziyaret ettiğinde de Rum tarafını ziyaret etti, Türkiye tarafını ziyaret etmedi. Bu da tarafsızlığa gölge düşüren bir durumdur. Bizim müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Hem NATO ile ayrıştırma konusunda politik bir süreç yürütülürken, hem de Türkiye, Yunanistan 'la istişafi masasına oturmaya hazır olduğunu söylerken burada tek taraflı olarak Rum Kesimini ziyaret edilmesi çözümsüzlük konusunda teşvik edilmesi anlamına gelir.

TEKNOFEST

Yapay zekalar, teknolojinin geldiği nokta yepyeni bir döneme geçtiğimizi gösteriyor. Paradigma değişimi küresel rekabette taşların yerinden oynayacağını yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Genç kardeşlerimizi bu alanla buluşturmak çok önemli. Dünyada 3 yıldır düzenlenen dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali unvanına sahip TeknoFest bu bakımdan çok önemli. Burada gençlerin yeni teknolojik imkanlarla buluşması, kendi projelerini hayata geçirmesi çok önemli.

UYGUR TÜRKLERİ

Dünyadaki gelişmelere bakarken bütün bu insan haklarının ihlallerinin söz konusu olduğu coğrafyaları gözden geçiriyoruz. Uygur Türklerinin durumundan yakından olarak izliyoruz. Bizim bu konudaki tek arzumuz Uygur Türkleri'nin Çin'de refah ve huzur içinde yaşamasıdır. Uygur meselesinin şeffaflık ve işbirliği içerisinde ele alınması gerektiğini arzu ediyoruz.

KOBANİ SORUŞTURMASI