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AK Parti'den seçim anketi açıklaması! Numan Kurtulmuş: Bütün kamuoyu anketlerinde açık ara birinci parti

ORDU (AA)  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:43

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugünlerde yeniden Suriye'de Türkiye aleyhine faaliyetler fışkırtılıyor. Kim hangi taşeron örgütü kullanırsa kullansın Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir." dedi.


Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler  Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, bu tür bölge toplantıların çok önemli  ve faydalı olduğunu, fikirlerin tartışılıp ve istişarelerin yapıldığı bu  toplantılarda ayrıca, dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığın geliştirildiğini ifade  etti.
 
Toplantıda, şimdiye kadar neler yapıldığı ve bundan sonrada neler  yapılması gerektiği gibi konuların ele alındığını belirten Kurtulmuş, "Burası,  bundan sonraki süreçte partimizin iktidarını daha güçlü bir şekilde sürdürmek,  yerelde de daha başarılı hizmetler sunabilmek için neler yapabiliriniz  muhasebesinin yapıldığı bir toplantı. Sizin bu hizmet sürecinizin ikinci devresi  başladı. İkinci devresinde çok daha güzel, mükemmel hizmetler sunabilmenizi  temenni ediyorum." diye konuştu.
 
Dünyanın önemli ve çok zor bir dönemden geçtiğine şahit olduklarının,  insanlık tarihinin çok büyük kırılma noktalarından geçtiğinin altını çizen  Kurtulmuş, özellikle 1990 yılı sonrasında dünyada yaşanan gelişmelere, son derece  önemli yapısal değişikliklere şahit olduklarını vurguladı. Kurtulmuş, "Soğuk  savaşla birlikte dünyada çok farklı güç bölgeleri, güç çevrelerinin ortaya  çıktığına hızla şahit oluyoruz." dedi.
 
 
Türkiye'nin yeni gelişen küresel denklemler içerisinde bir büyük aktör  olarak, büyük bir güç merkezi olarak ayağa kalkmasını, güçlü bir şekilde  ilerlemesini istemeyen, çok sayıda küresel merkezin olduğunun farkında  olduklarını aktaran Kurtulmuş, AK Parti'nin bu yürüyüşüne birilerinin çelme  takmaya çalıştığına, birilerinin algı operasyonları ile yolundan çevirmeye  çalıştığına işaret etti.
 
Sadece son 10 yıl içerisinde bölgedeki gelişmelerin göz önünde  bulundurulmasını isteyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Suriye paramparça hale getirilmiş, Irak siyaseten bölünmüş, Libya  parçalanmış, Yemen ikiye bölünmüş, zaten Balkanlar yönetilemez bir hale  getirilmiş ve Kafkaslarda da yeni bir güç mücadelenin içerisine girilmiş. Ayrıca  Doğu Akdeniz'de, özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege'de Yunanistan üzerinden  de Türkiye köşeye sıkıştırtılmaya çalışılmış. Niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de  petrol aramasından rahatsızlık duyuluyor. Niçin PYD, YPG sadece Suriye'de değil,  Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek bir silahlı terör örgütü haline  getiriliyor. Bu soruların cevabı güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için  Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması, problemlerle meşgul  edilmesidir."
 
Kurtulmuş, AK Parti'nin bütün bu oynanan oyunların farkında olduğunu  dile getirerek "Bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilenlerdeniz. Kimin  taşeron, kimin bunları buralarda kullanan gruplar oluğunun fevkalade farkındadır.  AK Parti güçlü Türkiye'nin istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi  kadrodur. Oyunun farkında olan ve oyunun farkında olduğunu sahada da gösteren  neredeyse tek ülke Türkiye'dir. Onun için Türkiye'ye kızıyorlar, onun için  binlerce tır dolu silahları Orta Doğu'ya sevk ediyorlar." diye konuştu.
 
 
"Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak  görmektedir"
"Bugünlerde yeniden Suriye'de Türkiye aleyhine faaliyetler  fışkırtılıyor." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin Suriye denkleminin dışına atılarak Suriye'de görmüş  olduğu, kendisine karşı eylem içerisinde olanları önleme ve Suriye'nin birlik,  bütünlüğünü sağlama fonksiyonunu icra edemez hale gelmesini istiyorlar. Kim hangi  taşeron örgütü kullanırsa kullansın Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir  parçası olarak görmektedir. Bizim derdimiz Suriye'yi kimin yöneteceği değil,  bizim derdimiz Suriye'nin petrollerine kimin konacağı da değildir. Bizim derdimiz  kardeş Suriye halkının Türkü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Müslüman'ı ile,  Sünni'siyle bir arada bütün bir şekilde yaşamasıdır."
 
Kurtulmuş, Afganistan'dan Amerika'nın çekildiğini anımsatarak "Kimse  şu soruyu sormuyor, Amerika'nın Afganistan'da ne işi vardı? Şimdi ağlıyorlar.  Afganistan'da 75 milyar dolarlık silah ve mühimmat Taliban'ın eline geçti. Şu  soruyu niye sormuyorsunuz peki, bu 75 milyar doları Afganistan'ın sağlık  hizmetleri ve eğitim hizmetleri için harcasaydınız bugün Afganistan'da eğitim ve  sağlık meselesi çözülürdü. Onların Afgan halkının eğitimli olması, sağlıklı  olması gibi bir derdi yoktur. Onların derdi Afganistan'ın imkanlarına,  kaynaklarına nasıl çökecekleridir." ifadelerini kullandı.
 
"Afgan halkının tamamı bizim kardeşimizdir, bizim dostumuzdur"
Orada oynanan oyunu bildikleri için dün Afganistan'dan Taliban  heyetinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Her vesile ile Taliban'a da Türkiye olarak nasihatlerimizi  söylüyoruz. Diyoruz ki bütün toplumsal kesimlerin temsil edildiği, işin  içerisinde olduğu kapsayıcı bir yönetim tarzını ortaya koyun. İnsanlara  ayrımcılık yapmayın. Kadınlara karşı bir ayrımcılık içerisinde olmayın. Eğitim  meselesini önemseyin. Bütün bunları dost bir millet olarak gördüğümüz Afgan  halkının gelişmesi ve kalkınması için söylüyoruz. Çünkü bizim Afganistan'ı kimin  yöneteceğiyle bir kaygımız yoktur. Afgan halkının tamamı bizim kardeşimizdir,  bizim dostumuzdur."
 
"Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir"
Kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu  anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci  partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının  arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var." diye konuştu.
 
Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş,  "Gönle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki  2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı  burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister,  daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü  kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecini de başarılı  şekilde sürdürdüğünü, bu konuda herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını  vurguladı.

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