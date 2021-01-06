06 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.504 1.00 EURO 9,0630 -0.25
USD 7,3440 -0.58 ALTIN 461,110 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti'den İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Sağlar'a suç duyurusu!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 11:56 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 12:35

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.
 
CHP eski Mersin milletvekili Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var.
 
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.
 
Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

ETİKETLER

İlker Başbuğ Can Ataklı Fikri Sağlar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.