AK Parti'den Arınç'ın istifasına ilişkin ilk açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemin oldukça yoğun olduğu kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Arınç'ın istifasıyla ilgili konuşarak, "Kendileri istifalarını sundular. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK'da bu konu değerlendirildi. MYK'da Arınç'ın söylemleri kabul edilmedi. Bu değerlendirmelere katılınmadığı ifade edildi." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'ÜN SÖZLERİNE TEPKİ

Sosyal medya aracılığıyla açıklama da yaptım. Sayın Çeviköz'ün bazı açıklamaları oldu. Şimdi burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olduğu zaman biraz bekliyoruz. Bu kadar da olmaz. Mesele sadece eleştirmek için değil, siyaset in hiç bir zaman ana motivasyonu olmaması lazım eleştirmek. Temel bir eleştiri getirdik. Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Patriot verilirse hala almaya hazır olduğumuzu söyledik. Bize acil lazımdı ve Rusya 'dan aldık. Bu bir kes kopyala siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır. Demokrasiyi mal gibi görüp bir yerden bir yere ithal edebileceklerini düşünüyorlar. Niçin Türkiye'nin hava savunması için elde ettiği tedarik ettiği sistemleri iade edeceksiniz? Ya da Libya 'da meşru siyaseti desteklemeyi niye eleştireceksiniz? Ayrıca Suriye 'den asker çekmemizi söylüyorlar. Suriye'den asker çekilince ne olacak? Ahlaki olarak asla kabul edilemeyecek bir söz olduğunu söylüyoruz. Uyarmamıza rağmen bu açıklamayı yapan siyasetçi arkadaşımız bunu düzeltmek yerine çıktı, bizim eleştirilerimizin kötücül bir değerlendirme olduğunu söyledi. Demokrasinin evrensel niteliğine dönük olarak bir dayanışma meselesinden bahsetmiyoruz.

CHP'YE DEMOKRASİ ELEŞTİRİSİ

Tam tersine başka bir yerden ithal demokrasiden bahsediyoruz. Şunun söylenmesi gerekiyor ABD hükümetine; Geçmişte yapılan hataları yapmayın. Demokrasimizi tehdit eden unsurlar başka, yeni yönetime şunu söylemek lazım. PKK /PYD'ye Trump döneminde tırlarla silahlar gönderdiniz, en önemli yaklaşım bu örgüte verilen silahların toplanması, PKK/PYD'ye yönelik olarak eğitim çalışmalarının sonlandırılması ve terör örgütü olarak yaklaşılmasıdır. Diğer bir söylenmesi gereken husus da şudur; Türkiye'nin milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM 'nin bombalanmasında terör örgütü FETÖ'nün DEAŞ gibi karşılanmasıdır. DEAŞ'a ne yapılıyorsa FETÖ'ye de aynısı yapılması gerektiği söylenmeliydi. Tam tersi yöne girip, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesini eleştiriyor musunuz? Kapalı Maraş'ın da açılmasını eleştiriyorlar. KKTC 'ye Güney Kıbrıs 'la aynı hukuk çerçevesinde yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla bunlar demokratik açıdan dayanışma anlamına gelmeyen sözlerdir. Demokratik açıdan karşılıklı olarak değer dayanışması anlamına gelmeyen sözlerdir. Bir de kendisini demokratik bir irade yerine koyup kendi ülkesini başka ülkeye şikayet edip bir demokrasi talebinde bulunuyor. Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur özeleştirilerine girmeleri kendileri için ve ülke için faydalı olacaktır.

REFORM

Önemli bir reform eylemini Türk siyasi hayatına paketlerle uygulamalarla ortaya koyduk. Reform demek demokrasinin toplumun tüm kılcal damarlarına ulaşması demektir. Dolayısıyla reform süresi demokrasinin derin sürecidir. Toplumun çıkarları değişir, vatandaşımızın taleplerinin devletimize yansımasında yeni ihtiyaçlara gerek duyulur.

İRİNA OPERASYONU

Yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Hamburg isimli savaş gemisi, Ambarlı limanından insanı yardım taşıyan gemimize müdahale etmiştir. Şu net bir durumdur. Burada herhangi bir şekilde ambargoyu delen Türkiye devleti değildir. O toplu mezarların getirdiği yükten kurtulmak için Türkiye'ye karşı yanıltıcı propagandalar üretenler bu tip bir takım haberler üretiyorlar. Almanya ile bu konularda yakın bir istişaremiz var. Bütün bunları dikkate alarak bu tip eylemlerde bulunmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Bu aramalar korsan aramalardır. Tabi sonra ülkemizin itirazıyla aramayı sonlandırmışlar. AB kendi üyesi olan bazı ülkelerin gayri meşru girişimlerinin peşinden gitmemelidir.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ

Kazanımlar bundan sonra önemlidir. Bu anlaşmaya bağlı olarak 20 Kasımda Azerbaycan ordusu girdi. Şimdi burada Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya ile ortak merkez kurularak. Türk ordusu bu barışın kazanımları konusunda gözlem yapacak. TBMM'de yetkiyi verdi.

AVRUPA'DA İSLAMOFOBİ

Fransa yanlış uygulamaları sürdürüyor. Fransa 'nın içerisindeki tartışmalarda son derece doğru mecralarda seyrediliyor. Bu bir hastalıktır. Yani DEAŞ insanlık için en tehlikeli terör örgütlerinden biriyse Avrupa 'da DEAŞ'ın karşılığı faşistlerdir. Doğru prensiplerle bunlarla mücadele edilmesi gerekir.

BÜLENT ARINÇ'IN İSTİFASI

Kendileri istifalarını sundular. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK'da bu konu değerlendirildi. MYK'da Arınç'ın söylemleri kabul edilmedi. Bu değerlendirmelere katılınmadığı ifade edildi.

REFORM ÇALIŞMALARI

Bakanlıklarımızın ilgili çalışmaları var. Bunlar değerlendirilecek aşamaya geldi. Siyasi hukuk konularında partide de yürüttüğümüz konular var. Bu meselede her zaman için yaklaşım şu; vatandaşımızın taleplerinin devlet hayatına daha çok yansımasıdır. Devlet hayatı, demokrasi bunun için var. Toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarının çözülmesi o kadar hızlı hale geliyor.