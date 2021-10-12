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AK Parti'den flaş açıklama!

12 Ekim 2021 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 10:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." ifadelerini kullandı.


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