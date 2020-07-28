28 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.153 -3.59 EURO 8,1750 1.37
USD 6,9600 1.44 ALTIN 437,240 1.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 20:23 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 21:13

AK Parti, Türkiye'de olası depremlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin artırılması, depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, depreme hazırlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.


AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve milletvekili  arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede, dünyanın, doğa ve  insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşadığı belirtildi.
 
Türkiye'nin, jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri  nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir  coğrafyada bulunduğuna dikkati çekilen önergede, Türkiye'de en çok hasar verici  etkiye sahip afet türünün deprem olduğu vurgulandı.
 
Ülkede, 1939 Erzincan depreminden sonra yaşanan en büyük deprem olan  17 Ağustos 1999 Marmara depreminin, afet yönetimi açısından milat olarak kabul  edildiği ifade edilen önergede, Türkiye'nin, bu büyük depremden sonra birçok  alanda olduğu gibi afet yönetimi alanında da yapısal değişim ve dönüşümler  gerçekleştirdiği kaydedildi.
 
1999 depremlerinden sonra deprem zararlarının azaltılması konusunda  Türkiye'nin ilk afet strateji belgesi niteliğindeki Ulusal Deprem Stratejisi ve  Eylem Planı'nın (UDSEP), AFAD Başkanlığınca 2012 'de yayınlandığı ve yürürlüğe  koyulduğu hatırlatılan önergede, "TBMM ve bakanlıklarca yapılan önemli hukuki  düzenlemeler, imar plan revizyonları, toplu konut uygulamaları, yapı denetim  sistemi, riskli alanlarla rezerv yapı alanlarının tespiti ve 1 milyon 350 bin  konutun dönüşümünün tamamlandığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle, deprem tehlike  ve risklerini belirleyip, bunlara karşı gerekli tedbirleri alarak, yerleşim  alanlarımızda, nitelikli yeni yapı stoğu oluşturulması amacıyla önemli ve  başarılı işler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
Önergede, Türkiye'nin en önemli sorun alanlarından biri olan  depremlere hazırlıklı olmak için yapılanlara ilave olarak yapılabilecek yeni  hukuki, idari, mali ve teknik çözüm önerilerinin bulunabileceği belirtildi.
 
"Kayıplar milletin hafızasında halen acı bir yer tutuyor"
 
Önergenin gerekçesinde ise Türkiye'nin büyük bölümünün deprem  kuşağında yer aldığı ve muhtelif yıllarda yaşanan çok sayıdaki depremin sonucunda  oluşan can kayıpları, yaralanmalar, ekonomik, sosyal, psikolojik ve çevresel  kayıpların halen milletin hafızasında acı bir yer tuttuğu belirtildi.
 
Türkiye'nin, jeolojik, tektonik, topoğrafik yapısı ve iklim  özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk  taşıyan coğrafi konumda olduğuna işaret edilen gerekçede, son 60 yıllık afet  kayıtlarına bakıldığında, doğal kaynaklı afetlerin Türkiye'de neden olduğu  doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıpların, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ü  kadar olduğunun görüldüğü ifade edildi.
 
 Türkiye'de en çok hasar verici etkiye sahip afet türünün deprem olduğu  vurgulanan gerekçede, son 80 yıldaki doğal kaynaklı afetlere bakıldığında,  hasarların yüzde 65'ini depremlerin oluşturduğuna dikkat çekildi.
 
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi  verilerine göre, deprem istatistiklerine bakıldığında, Türkiye'de 1900-2019  arasında, yıllık ortalama 24 bin deprem oluştuğu, yıllık ortalama hasar ve can  kaybına neden olan 242 deprem yaşandığı, 4.0 ve daha yüksek büyüklükte 14 bin  deprem gerçekleştiği, 86 bin 510 vatandaşın hayatını kaybettiği, 604 bin yapının  yıkıldığı veya ağır hasar aldığının görüldüğü kaydedildi.
 
Türkiye'nin, başta deprem olmak üzere, insan yaşamına müessir çok  sayıda afetle karşılaşan bir ülke olarak, deprem ve diğer afetlerle baş edebilme  konusunda, Cumhuriyet döneminden bu yana önemli deneyim ve gelişmeler sağlayan  bir ülke olduğuna işaret edilen gerekçede, Türkiye'de 1950'li yıllardan sonra,  özellikle büyükşehirlerin maruz kaldığı hızlı göç ve düzensiz yapılaşmanın, yoğun  yaşam alanları olan şehirlerin, başta deprem olmak üzere, doğal ve insan kaynaklı  tehditlere karşı, dirençsiz ve savunmasız şekilde büyümesine neden olduğu  belirtildi.
 
"Deprem tehlike ve risklerinin belirlenmesi"
 
Ülke düzeyinde deprem risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasıyla  ilgili, 11. Kalkınma Planı'nın 5 temel ekseninden biri olan, "yaşanabilir  şehirler ve sürdürülebilir çevre" başlığında, afet yönetimi ve sürdürülebilirlik  ilişkisinin önemine atıfta bulunulduğuna işaret edilen gerekçede, 11. Kalkınma  Planı'nda hızlı şehirleşmenin; çevre ve ekonomik kaynaklar üzerinde oluşturduğu  baskının, her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin şekilde  etkilediğine değinildiği hatırlatıldı.
 
11. Kalkınma Planı'nda, kentlerin sürdürülebilir gelişiminin  sağlanması için gerekli olan altyapının afetlere ve iklim değişikliğine karşı  dirençli hale getirilmesinde, paydaşlar arası iş birliği ve koordinasyonun  öneminin vurgulandığı, şehirleşmede; etkin yapı denetimi, kentsel dönüşüm, yeni  yapı stoğu oluşturulmasının gerektiğinin ortaya koyulduğu belirtildi.
 
Deprem tehlike ve risklerini belirleyip, bunlara karşı gerekli  tedbirleri alarak, şehirlerde ve kırsal yerleşim alanlarında, toplumsal yaşam  kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Türkiye'de önemli ve başarılı işler yapıldığı  ve yapılmaya devam edildiğine dikkati çekilen gerekçede, şunlar kaydedildi:
 
"Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, sosyal, psikolojik,  ekonomik ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak; ancak bilimsel  doğruları temel alan, şehircilik, mühendislik ve mimarlık ilkelerini doğru  uygulayarak depreme dayanıklı, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam  alanları oluşturmakla mümkün olabilecektir. Yapılan hukuki düzenlemeler, imar  planları, yapı denetim sistemi, toplu konut faaliyetleri, kentsel dönüşüm  seferberliği ve sağlıklı yapı stoğu oluşturulması ile değerli kazanımlar  sağlanmış olup, olası deprem risklerinin göz önünde bulundurularak; yeni hukuki,  idari, mali ve teknik bakış açılarının ortaya konması önem arz etmektedir.
 
 Bu kapsamda, ülkemizde olası depremlerde can ve mal güvenliğinin  sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin artırılması,  depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel  zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,  planlı, güvenli, sürdürülebilir ve depreme hazırlıklı yaşam alanlarının  oluşturulması için yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi  amacıyla Meclis Araştırması açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."
 

ETİKETLER

AK Parti Meclis komisyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.